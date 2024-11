Oasport.it - MotoGP, sarà Barcellona la nuova sede dell’ultimo Gran Premio della stagione

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, adesso è arrivata anche l’ufficialità sullaround stagionale del Motomondiale 2024. La tappa conclusiva del campionato si terrà ada venerdì 15 a domenica 17 novembre, dopo l’inevitabile decisione di annullare l’evento inizialmente previsto al circuito Ricardo Tormo di Valencia a causa delle devastanti inondazioni che hanno colpito la comunità valenciana. Come si legge nel comunicato ufficiale, “rappresenta l’opzione più agevole per gli appassionati che stavano già pianificando di partecipare al finale di. La posizione del circuito e la struttura offrono inoltre un’ottima ed efficiente alternativa per il personale e dal punto di vista logistico“. Il circuito di Montmelò ospiterà dunque un GP denominatoSolidarietà di, che assegnerà il titolo mondiale nella classe regina a Jorge Martin o Francesco Bagnaia.