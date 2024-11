Strumentipolitici.it - Lo squadrismo degli aggettivi

“Infernale“, “impostura“, “narcisista“, “rabbiosa“. E ancora “apocalittica“, “assurdità“, “irrazionale“, “tribali“. E poi “grotteschi“, “persecutori“, “pericoloso“. Sono questi solo alcuniche alcuni giornali italiani hanno utilizzato per definire il candidato repubblicano Donald Trump, i suoi elettori, la sua America. Una mitragliata lessicale che ha un unico scopo, non fare alcun prigioniero. Chi non vota Kamala Harris deve sentirsi un reietto, un indegno, un mostro. Deve vergognarsi perchè chi ha a cuore la democrazia, la libertà, la razionalità, la pace ha un’unica scelta scontata per stare nella società civile non pensare di votare Trump. D’altra parte se un presidenteStati Uniti in carica può definire come “spazzatura” i sostenitori dei repubblicani ormai si è visto di tutto.