Parmatoday.it - Sgombero in viale Europa, Cavandoli: "Guerra samaritano, ponte come centro di accoglienza"

"LodelNord è il frutto di anni di inerzia dell’amministrazione e di una promessa lanciata e poi abbandonata finché la Lega non ha avuto il coraggio di denunciare platealmente l’evidenza". Così la Lega Parma in una nota in merito all'operazione di bonifica della baraccopoli.