Quotidiano.net - Sbarca sull’atollo della tribù più isolata del mondo e offre una Coca Cola: arrestato

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 3 aprile 2025 – Un turista americano di 24 anni è statopolizia indiana con l’accusa di aver visitato senza autorizzazione l’isola di North Sentinel, nell’Oceano Indiano, e aver lasciato “come offerta” una lattina diallapiùdel. La vicenda e l’arresto del turista Secondo la polizia, il viaggio di Mykhailo Viktorovych Polyakov verso l’isola (dove l’accesso agli stranieri è vietato per legge) era stato pianificato meticolosamente: avrebbe studiato le condizioni del mare, i punti di accesso più agevoli e le maree. Il turista ha inizialmente soggiornato a Port Blair, la capitale delle isole Andamane e Nicobare, per poi salpare a bordo di un’imbarcazione verso North Sentinel, 40 km più in là, il 29 marzo. Dopo essere arrivato nei pressimeta, all’incirca alle 10 del mattino, ha esplorato la zona con un binocolo alla ricerca di segni di vita e ha persino fischiato per un’ora tentando di attirare l’attenzione, senza successo.