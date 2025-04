Veneziatoday.it - Mirano l'isola che non c'è: una domenica di shopping, gastronomia e intrattenimento

Leggi su Veneziatoday.it

6 aprile, dalle 9 alle 20,si trasforma in un luogo di festa con l’evento "l’che non c’è", una giornata speciale dedicata allo, alla, alla musica e al divertimento per tutta la famiglia. Organizzato dal Comune di, da Confcommercio del.