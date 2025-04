Oasport.it - Hopman Cup 2025: definiti i gironi ed i giocatori dell’Italia. C’é Jasmine Paolini

Nella giornata odierna sono statidellaCup di tennis. Il torneo a squadre, che si disputerà a Bari dal 16 al 20 luglio prossimi, oggi ha visto il sorteggio dei raggruppamenti che prenderanno parte alla nuova edizione della manifestazione che, nel 2024, è stata annullata per la concomitanza con i Giochi Olimpici di Parigi 2024.L’Italia, dunque, sarà la sede di questo torneo (dopo ben 31 edizioni disputate in Australia e una in Francia) presso la Fiera del Levante del capoluogo pugliese che vedrà al via 6 Nazioni. Oltre all’Italia saranno impegnate Canada, Grecia, Spagna, Francia e Croazia. Il format, come tradizione, vedrà due tennisti per Paese (un uomo e una donna).Per la nostra squadra saranno in campoe Flavio Cobolli. IDELLACUPGIRONE A: Canada Grecia SpagnaGIRONE B: Italia Francia CroaziaNell’ultima edizione, giocata nel 2023 in Francia, il successo è andato alla Croazia (con Borna Coric e Donna Vekic) contro la Svizzera di Celine Naef e Leandro Riedi.