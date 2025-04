Frosinonetoday.it - Maltempo, nel fine settimana torna il freddo anche in provincia di Frosinone

Le temperature miti di queste ultime ore non dureranno per troppo tempo. Dalè previsto il ritorno di temperature più fredde con alcuni gradi sotto la media. Gli esperti di 3bmeteo.com spiegano che arriveràin Ciociaria cosi come nel resto del Lazio una perturbazione artica.