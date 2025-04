Dayitalianews.com - Rubati i soldi per le cure della figlia malata. Il furto del borsello ai danni di un uomo che era intento a fare compere in un megastore. L’appello della famiglia per la restituzione del denaro. Il furto tra Sora e Broccostella

Una vicenda dai risvolti drammatici si è consumata nel pomeriggio di domenica scorsa in un negozio ai confini tra, dove unsi è visto sottrarre una somma di 7.500 euro,che avrebbe dovuto restituire a un amico per lemediche.Ildurante una semplice prova d’abitiL’, residente a, si era recato nel punto vendita per un momento di ordinaria spesa. Aveva con sé ilcontenente la somma in banconote avvolte in un foglio di carta,frutto di sacrifici familiari e destinato a saldare un prestito ricevuto per coprire le visite mediche e gli esamibambina. Dopo anni di difficoltà e dopo aver finalmente ricevuto un sostegno economico a marzo, il padre si era deciso a onorare quel debito morale e affettivo.