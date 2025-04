Superguidatv.it - Paolo Ruffini, dal musical “Sapore di Mare” al libro “Benito, presente!”: “Ogni sera dedichiamo lo spettacolo a Carlo Vanzina e Eleonora Giorgi. Se il mio libro diventasse un film o uno spettacolo? Mi piacerebbe moltissimo” – Intervista Video

Leggi su Superguidatv.it

, è a teatro con ildi”, e in libreria con e il suo!”. Ildi” uno è unoche prende spunto dalla celebre commedia dei fratelli, e che si avvale di un cast di straordinari artisti capitanato da Fatima Trotta e dallo stesso. L’immagine è curata da Diego Dalla Palma con il laboratorio “Atelier Creativo”.Se a teatroci racconta le estati italiane dei favolosi anni ’60 riportando sul palco uncult, quello che invece fa grazie al suo romanzo dalla forza gentile e sognante, dal titolo “!”, è come dice l’autore stesso: “raccontare una favola che attraversa la Storia per riconciliarci con un destino diverso, lasciandoci vedere cosa saremmo tutti se qualcuno ci esortasse a scegliere l’educazione all’amore non solo a scuola, ma nella vita”.