Milan-Inter Conceição soddisfatto | Vogliamo la finale

, le parole di Conceiçao dopo la semidi andata di Coppa Italia.Sergiomantiene alta la concentrazione in vista del ritorno della semidi Coppa Italia. Durante la conferenza stampa post-partita, l’allenatore delha corretto un dettaglio temporale sulla sua esperienza in rossonero: “Sono qui da tre mesi, non quattro”. Un chiarimento che evidenzia l’importanza del tempo per costruire una squadra solida e competitiva.Il portoghese ha sottolineato come solo nell’ultimo periodo il gruppo abbia avuto più libertà di lavorare con continuità: “Anche l’intensità va allenata, stiamo cercando una forma in campo e non solo sulla lavagna o attraverso i video”.Nonostante la tensione,ha mostrato un sorriso accennato, segno di fiducia nella crescita della squadra: “Non è stato nulla di straordinario, ma ho visto unpiù compatto, come piace a me”.