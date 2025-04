Tvzap.it - “Grande Fratello”, un’altra batosta per Shaila: le cose si mettono male per lei

Leggi su Tvzap.it

Personaggi Tv. Le ultime ore sono state particolarmente difficili perGatta, la concorrente del “” che ha recentemente preso la controversa decisione di chiudere la sua relazione con Lorenzo Spolverato in diretta televisiva. Questo gesto ha generato un acceso dibattito tra il pubblico e i fan del programma. Poco dopo la fine del reality show è arrivataper l’ex velina di “Striscia la Notizia”. (Continua.)Leggi anche: Lorenzo edi nuovo insieme dopo il “”: cosa succedeLeggi anche: “”, lite nella notte trae Lorenzo: cos’è successoGatta chiude in diretta con Lorenzo SpolveratoDurante la finale del “”,ha deciso di rompere per sempre con Lorenzo. La rottura improvvisa ha sorpreso molti spettatori, lasciando un segno indelebile nell’immaginario collettivo degli appassionati del reality.