Milan le incertezze di Walker | qui solo in prestito con il City non è finita

Sport.quotidiano.net - Milan, le (in)certezze di Walker: qui solo in prestito, con il City non è finita

Leggi su Sport.quotidiano.net

o, 3 aprile 2025 - “Sonoinal, non ècon il Manchester. Devo tenere in considerazione la possibilità di tornare al mio vecchio club. Chiaramente le parti devono trovare un accordo a fine stagione: vedremo, ma il capitolonon è ancora del tutto chiuso”. Così Kyleall'interno del The KylePodcast. Il terzino inglese che con ilha vinto 18 titoli, tra i quali 6 Premier e una Champions, è arrivato in rossonero nel mercato di gennaio:gratuito, con diritto di riscatto fissato a 5 milioni e un contratto pronto per restare fino al 2027 al, con ingaggio che passerebbe dai 2,5 milioni di quest'ultima parte di stagione a 4,5. Inizialmente il suo trasferimento a titolo definitivo era stato considerato una formalità, ora il Diavolo starebbe facendo valutazioni più approfondite sui costi per l'esterno 34enne (35 a maggio).