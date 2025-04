Tvplay.it - Dalla Juve all’Inter, prestito con obbligo di riscatto a 40 milioni

Colpo di scena in casa Inter. Un colpo del tutto inaspettato, la società sembra pronta ad accontentare le richieste di Inzaghi.L’Inter di Simone Inzaghi ha un calendario terribile e in questo mese di Aprile sta giocando diverse importanti gare. 9 partite e tutte le competizioni in gioco e poi a fine anno i nerazzurri – insieme allantus – partiranno per gli States dove prenderanno parte al Mondiale per club, un nuovo format Fifa che segue il modello del Mondiale per le Nazionali.condia 40(Lapresse) TvPlaySe in casa nerazzurra l’obiettivo è andare avanti in tutti gli obiettivi la società lavora già alla prossima stagione e il club vuole rinforzare la rosa in tutti i reparti, ma specialmente in quello offensivo. Insomma l’Inter dovrà cambiare molto e specialmente ringiovanire e rinforzare il club, verranno fatti alcuni movimenti.