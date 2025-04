Sport.periodicodaily.com - Federica Brignone si frattura tibia e perone. Olimpiade 2026 a rischio

Doccia fredda per la neo campionessa italiana di sci alpino.sicausata da una rovinosa caduta nel corso della seconda manche ai Campionati italiani di sci in corso ad Alpe Lusia. Un brutto infortunio che mette a seriola sua partecipazione alle prossime Olimpiadi di Milano-Cortina delSI: LA DINAMICA DELL’INCIDENTEDopo aver chiuso in testa la prima manche, la sciatrice di La Salle, in occasione della seconda, ha inforcato la porta con un braccio per poi cadere favorendo la rotazione del ginocchio che avrebbe causato lascomposta pluriframmentaria del piattole e della testa delcome riportato dalla Tac effettuata immediatamente dopo il suo trasporto all’ospedale di Trento.