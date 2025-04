Gamberorosso.it - Task force del Governo su dazi Usa. Lollogrigida apre agli aiuti alle imprese in caso di grave crisi

Leggi su Gamberorosso.it

Il vino italiano i settori dell'agroalimentare eventualmente danneggiati daial 20% sul mercato statunitense, imposti daldi Donald Trump dal 2 aprile, potrebbero ottenere degli «» nelsi dovesse arrivare a «situazioni non sostenibili» o a una condizione di prevaricazione. Parola del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, chealla possibilità che ilMeloni intervenga con «alcune azioni per sostenere i settori colpiti dcriticità». Per questo, però, bisognerebbe passare prima dall'Europa e da un'eventuale sospensione del patto di stabilità come avvenuto in periodo Covid.Palazzo Chigi, intanto ha convocato una riunione d'emergenza, con la premier che ha annullato gli impegni previsti per il 3 aprile, per concentrarsi sulla costituzione di unainterministeriale dedicata, che comprenda vari dicasteri, tra cui Economia, Esteri,, Affari europei, Agricoltura, Trasporti.