Liberoquotidiano.it - Il clamoroso crollo di Stellantis: situazione senza precedenti, le cifre parlando chiaro

Terzo mese consecutivo col segno meno davanti per le immatricolazioni auto. Infatti nel Belpaese, ad ottobre, sono state immatricolate 126.488 vetture (- 9,05% sul 2023). Purtroppo si tratta di un calo che riguarda l'intero settore dell'automotive, ossia i veicoli a benzina ma anche quelli elettrici che, a ottobre, han registrato un calo del 13,3% con 4.963 vetture Bev immatricolate, mentre nei primi dieci mesi 2024 sono state 52.523, (+2% sul 2023). Il volume globale delle vendite mensili - 671.722 unità - ha interessato per il 18,83% vetture nuove e per l'81,17% auto usate, mentre i trasferimenti di proprietà sono stati 545.234 a fronte di 494.553 passaggi registrati nell'ottobre '23. In più, nei primi 10 mesi dell'anno, stando ai dati diffusi dal ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, sono state vendute 1.