Gaeta.it - Cinecittà World: si accende il Natale 2024 delle Meraviglie tra luminarie cinesi e il grande show sul ghiaccio

Facebook WhatsApp Twitter Quest’anno,si prepara a incantare i suoi visitatori con un’atmosfera natalizia spettacolare e una serie di attrazioni pensate per grandi e piccini. Dal prossimo weekend fino al 6 gennaio, il parco si trasformerà in un mondo magico con Orientale il suggestivo Christmas on Ice, un evento unico che comprende spettacoli, mercatini, attrazioni tematiche e la festa di Capodanno piùd’Italia. Oriental: il festivalpresenta quest’anno Oriental, un’area tematica che porta i visitatori in un viaggio nell’Oriente leggendario attraverso il Festival. Il percorso, composto da 220 installazioni luminose alte fino a 8 metri, si snoda tra scenografie che raffigurano creature fantastiche e animali mitologici, come la Fenice e il leggendario Dragone cinese lungo 30 metri.