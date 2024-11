Amica.it - Cara Delevingne e quella nuova frangetta alla Audrey Hepburn

Romantica, d’altri tempi. Ma dal fascino immortale: la babysfoggiata daal LACMA Art and Film Gala di Los Angeles strizza l’occhio alle dive del passato. In primis a, che la rese parte di uno stile inconfondibile,tteristico, diventato iconico. Anzi, leggendario.frangia capelli vintage Fasciata in un elegante abito nero firmato Gucci con mantellina e sapienti scollature, la modella 32enne ha incantato i presenti con il suo nuovo taglio: addio fronte scoperta e ciocche lunghe a incorniciarle il viso, benvenuta frangia corta. Unapettinatura studiata ad hoc dsua hairstylist Irinel de León: la frangia è corta e soffice ma voluminosa, non piatta. GUARDA LE FOTO, le foto di una modella diventata attrice La mini-voluminosa E lo chignon scultoreo sulla cima della nuca mette ancor più in risalto la mini-bang, dando l’illusione di un taglio corto e lasciando in primo piano gli splendidi lineamenti della modella.