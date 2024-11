Sport.quotidiano.net - Cade il fattore trasferta per il Rimini. Ora al ’Neri’ per abbattere la Torres

Una sconfitta dopo quattro risultati utili consecutivi contro la Spal. Una sconfitta dopo quattro risultati utili consecutivi contro il Gubbio. Non è riuscito ad andare oltre sin qui ildi Antonio Buscè. E in entrambi i casi, alcontro la squadra di Ferrara e al ’Barbetti’ sabato scorso contro gli umbri, i biancorossi hanno molti rimpianti. Perché, pensandoci e ripensandoci, non ci sarebbero voluti i salti mortali per mandare ancora più in crisi un Gubbio già invaso dalle preoccupazioni. E che, in fin dei conti, non ha fatto granchè per buttarsele alle spalle. Ma ilè stato capace di produrre ancora meno. Dando l’impressione, a un certo punto, di accontentarsi di un punticino. Se questo è davvero stato, anche inconsciamente, il pensiero biancorosso, poi la punizione è arrivata a tempo scaduto con quel gol di Fossati che ha fatto letteralmente finire in ginocchio il