Ilrestodelcarlino.it - Aiuti al popolo Saharawi, premiata la foto di Leoperdi

La cooperativa Meridiana è stata l’unica realtà delle Marcheal concorso nazionale "Sostenibilità Cooperativa", con unagrafia di Stefano, dal titolo "L’abbraccio". Ladi, che ha partecipato per la "categoria Pace" e ha colpito la giuria tecnico-artistica a livello nazionale, racconta il contributo e l’impegno di Meridiana, anche fuori dal territorio nazionale, in uno dei luoghi più inospitali del nostro pianeta: i campi profughi, altipiano dell’Hammada, nel cuore del deserto del Sahara in Algeria. La cooperativa ha raccontato come nel 2007 abbia adottato a distanza Naha, una bambina che viveva nei campi profughicon gravi problemi di salute. Per rafforzare quel patto di amicizia, nel 2008, era partita da Macerata una delegazione, per portareumanitari e sostegno alla causa del