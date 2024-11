Fanpage.it - A che ora italiana aprono i seggi negli USA per le elezioni e a che ora chiudono con il fuso orario

Leggi tutto su Fanpage.it

OggiStati Uniti si vota per eleggere il presidente: è testa a testa tra Donanald Trump e Kamala Harris. In tutti gli stati itra le 6 e le 8, ora locale, emassimo alle 21, ora locale. Bisogna considerare cheUsa le fasce disono 6, 8 con Alaska e Hawaii, per cui le urne non chiuderanno allo stesso, ma ci saranno diverse ore di differenza tra la costa Est quella Ovest.