Ilnapolista.it - Solo la solidità tattica e mentale del Napoli ha evitato la goleada dell’Atalanta (Libero)

Leggi tutto su Ilnapolista.it

ladelhala) Scrive il quotidianocon Claudio Savelli:ladelevita a Lookman e soci di dilagare. Già, fa impressione dirlo dopo uno 0-3 ma la capolista dimostra nella partita storta di avere spirito e organizzazione. Il passivo sarebbe stato più pesante senza queste caratteristiche, tant’è che Conte riconosce alla squadra «di aver fatto la prestazione e aver dato tutto». L’impressione è che l’infrasettimanale abbia pesato e che in questa gestione delle energie ilsia in effetti indietro,che per quest’anno non servirà migliorare questo particolare dato che era l’unico della stagione.