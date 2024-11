Quotidiano.net - San Carlo Borromeo: profilo e impatto del santo del giorno, 4 Novembre

Leggi tutto su Quotidiano.net

San: ildel 4Il 4la Chiesa Cattolica celebra San, una figura emblematica del XVI secolo noto per il suo impegno nella riforma della Chiesa e per il suo zelo pastorale. Nato nell'aristocrazia milanese nel 1538,divenne cardinale e arcivescovo di Milano, ruoli che sfruttò per implementare le decisioni del Concilio di Trento, orientate a una profonda riforma della Chiesa cattolica, compresa la formazione del clero e la promozione di una vita cristiana più autentica tra i fedeli. Perché è diventato? La santità diè attribuita alla sua dedizione totale al miglioramento spirituale e materiale del suo gregge. Durante la sua vita, si distinse per la sua austerità personale, il suo impegno nella lotta contro la corruzione ecclesiastica e il suo amore per i poveri.