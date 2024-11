.com - Negramaro, il nuovo singolo della band pugliese è Marziani

Leggi tutto su .com

è ilbrano dei, ultima anticipazione dell’album Free Loveè ilbrano dei, disponibile in radio e in digitale da venerdì 8 novembre. Il brano è ilestratto dall’album di inediti Free love in uscita venerdì 22 novembre. “L’umanità sopra ogni cosa, alieni siamo noi, mentre ci allontaniamo dalla nostra natura, quella di stringersi gli uni agli altri, come mani che sanno fare solo questo nella migliore delle loro funzioni, aiutarsi e “co-m-prendersi” racconta Giuliano Sangiorgi. L’album contiene dodici tracce, otto collaborazioni: Aiello, Malika Ayane, Elisa, Niccolò Fabi, Tiziano Ferro, Fabri Fibra, Jovanotti, JJ Julius Son of Kaleo sono gli ospiti presenti nel disco.Free Love è stato registrato a Berlino negli storici Hansa Studios, che hanno ospitato U2, David Bowie, Depeche Mode, Iggy Pop, REM e altri importanti artististoriamusica mondiale.