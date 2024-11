Ilfattoquotidiano.it - Manovra, Gimbe: “Servizio sanitario a rischio, mancano 19 miliardi”. Forum famiglie: “Bonus inappropriato”

Ilnazionale è seriamente ae la legge di bilancio non fa nulla per migliorare le cose, anzi. È questa, in estrema sintesi, la valutazione della Fondazione(centro studi indipendente sulla sanità), espressa dal presidente Nino Cartabellotta, ascoltato stamane in audizione presso le Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato. Senza “adeguate risorse e coraggiose riforme di sistema diremo definitivamente addio all’universalismo, all’uguaglianza e all’equità, princìpi fondanti delnazionale”, ha spiegato Cartabellotta, sottolineando che le risorse stanziate sono ampiamente insufficienti per finanziare anche solo le misure già previste dal governo. All’appello19da qui al 2030. “L’incremento di 2,5di euro per il 2025 aumenta il Fondonazionale a 136,5di euro, di fatto solo dell’1% rispetto a quanto già fissato nel 2024?, osserva il presidente di