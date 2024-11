LIVE – Bologna-Monaco Italiano in conferenza stampa DIRETTA

Leggi tutto su Sportface.it

Latestuale delladi Vincenzoin vista della sfida tra, valida per la quarta giornata della Champions League 2024/25. Dopo aver trovato la prima vittoria casalinga della stagione in campionato contro il Lecce, i rossoblù si sono tolti un grande peso dalle spalle. Al Dall’Ara arriva ora la compagine francese, forte dei suoi 7 punti in classifica, ma contro cui Orsolini e compagni vogliono sbloccarsi, sia dal punto di vista offensivo che allo di punti. Ladi Vincenzosi terrà alle ore 15.00 di lunedì 4 novembre, e Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O CLICCARE F5 14.