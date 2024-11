Lanazione.it - La Sales ritrova il suo impianto: "Può partire la nuova avventura"

Leggi tutto su Lanazione.it

Latorna a casa. Con la conclusione dei lavori lo storicosportivo di via Gioberti ha ora un nuovo e splendido look. "Dopo 16 anni - afferma il presidente Maurizio Razzi - è stato rinnovato il manto in erba sintetica del campo Don Bosco. Parte così unaper l’ambiente gialloblù con forza e ulteriori motivazioni. Grazie all’impegno economico dell’Istitutoiani è stato possibile realizzare questo bellissimo progetto, a conferma degli ideali aggregativi, educativi, sociali e sportivi da sempre portati avanti con professionalità e serietà dalla Polisportivae da tutta la sua Comunità. La nostra società è stata fondata nel 1951 con attività all’interno dell’Oratorioiano. Fra gli eventi di rilievo i tornei Dommo Cup, Gianca Cup, Barlacchi e tante altre iniziative".