Iltempo.it - La Russa al Sacrario di Redipuglia per la celebrazioni delle forze armate viene accolto dagli applausi | GUARDA

In occasione del Giorno dell'unità nazionale e della Giornata, il Presidente del Senato, Ignazio La, ha partecipato alla cerimonia commemorativa presso ilmilitare di, in provincia di Gorizia. La, in rappresentanza del Presidente della Repubblica, ha reso omaggio ai caduti della Prima Guerra Mondiale, ricordando il sacrificio di quanti persero la vita durante il conflitto. Ad accogliere La, presso la base del monumento dedicato ai soldati caduti, c'erano il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, e il generale Maurizio Riccò, rappresentante del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e autorità militare presente.