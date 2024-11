Gamberorosso.it - I piatti perfetti da fare a casa per seguire la maratona elettorale Usa

Martedì 5 novembre è il giorno delle elezioni negli Stati Uniti. Ma non è un cicloqualsiasi. I cittadini alle urne sceglieranno Kamala Harris o Donald Trump come prossimo Presidente. È l'ultimo capitolo di una delle saghe più sorprendenti, imprevedibili e determinanti della politica moderna. Questa elezione farà la storia. Gli Stati Uniti non hanno mai eletto un presidente che sia stato riconosciuto colpevole di un reato (o più d'uno, nel caso di Donald Trump). Joe Biden si è ritirato a 106 giorni dalle elezioni e Kamala Harris potrebbe diventare il primo presidente donna. I principi fondamentali della democrazia nella nazione più potente del mondo sono messi alla prova come non mai dai tempi della Guerra Civile. È chiaro quindi che qualsiasi sia lo schieramento politico, la corsaa stelle e strisce sarà lunga e più stressante del solito.