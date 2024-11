Gino Panaiia il 25enne svanito nel nulla | ritrovati dopo tre giorni scooter casco e giubbotto nel Naviglio

Leggi tutto su Open.online

Resta un mistero la scomparsa di, ildel quartiere Barona (Milano), uscito di casa la sera di Halloween e mai più rientrato. Prima di svanire nel, il giovane – scrive il Corriere della Sera – ha partecipato a una festa con alcuni amici in un locale di Zibido San Giacomo, nel Milanese. Nella giornata di ieri, domenica 3 novembre, gli investigatori hanno ritrovato il suoPiaggio Liberty 125. Oltre al frontalino quasi divelto, il mezzo non presenta segni di incidente. Venti metri più in là è stato, inoltre, rinvenuto sabato ilbianco, ile una sola scarpa. E infine il portafoglio, ritrovato da un passante. Ma ancora nessuna traccia del telefono e soprattutto del. Le ipotesi Dietro la sparizione dici sono così tante cose che non tornano da lasciare aperte tutte le ipotesi.