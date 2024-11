Tvplay.it - Colpo di scena dopo Napoli-Atalanta: la rivelazione spiazza anche Gasperini

Grande e importante vittoria dell’di Giampieroche ottiene tre punti e vede una svolta nel suo campionato. L’ultimo turno di campionato ha visto la prima grande sorpresa delle ultime settimane, la battuta d’arresto in casa deldi Antonio Conte e la netta vittoria invece dell’di Giampiero. Il club nerazzurro ha ottenuto un roboante e piuttosto netto 3 a 0.shock (Lapresse) TvPlayA sorpresa all’inizioha lasciato in panchina il suo capocannoniere Retegui ma questa si è rivelata la vera arma segreta del match e la coppia De Ketelaere Lookman ha fatto impazzire il club nerazzurro e ha regalato la vittoria al club di Bergamo. Seconda sconfitta per ilin campionato, questa più pesante perchè vede il club azzurro soccombere in uno scontro diretto e ora l’Inter e le altre rivali sono nuovamente alle sue calcagna.