Iltempo.it - Artrite psoriasica, Costanzo: "Bimekizumab blocca 2 fattori infiammatori"

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - "Ilè un anticorpo monoclonale che lega duefondamentali per lo sviluppo della malattia, interleuchina 17 A ed F. E' stato approvato finalmente anche per l', quindi ora possiamore la progressione da psoriasi adutilizzando un solo farmaco chedue". Così Antonio, professore di Dermatologia presso Humanitas university e responsabile dell'Unità operativa di Dermatologia presso Humanitas Research Hospital, a margine dell'evento con il quale Ucb ha dato l'annuncio del via libera di Aifa all'estensione della rimborsabilità in Italia diper l'attiva, dopo quella ottenuta nel marzo 2023 per la psoriasi a placche da moderata a severa. "Nella maggioranza dei casi la diagnosi di psoriasi è semplice. In Italia circa il 3% della popolazione è affetta da questa malattia, un dato che comprende sia le forme lievi e le forme severe - spiega- I segni tipici della psoriasi sono la comparsa di chiazze rosse e infiammate in qualunque area del corpo, con aspetto eritematoso e desquamazione in superficie.