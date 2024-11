Oasport.it - Sinner potrebbe affrontare Alcaraz due volte alle ATP Finals: come potrebbe accadere

Con l’approdo in finale nel Masters 1000 di Parigi-Bercy il tedesco Alexander Zverev torna al numero 2 della Race e del ranking ATP, e questa novità avrà un effetto non da poco in ottica ATP: il teutonico scavalca lo spagnolo Carlose si posiziona in prima fascia nel sorteggio assieme all’azzurro Jannik, relegando nella seconda urna l’iberico. In sede di sorteggio dei raggruppamenti delle, dunque, ci sarà la possibilità cheedpossano affrontarsi già nella prima fase a gironi: nel caso in cui entrambi poi passino il turno e vincano anche le rispettive semifinali, la sfidariproporsi anche in finale. In parole povereverificarsi la stessa circostanza a cui abbiamo assistito lo scorso anno, con la doppia sfida trae Djokovic.