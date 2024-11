Pagelle MotoGP GP Malesia 2024 | Bagnaia e Martin meritano solo applausi Bastianini c’è sempre

Leggi tutto su Sportface.it

Ledel GP della, con i voti ai protagonisti del diciannovesimo appuntamento della stagione di. Peccovince una gara bellissima, caratterizzata da un duello mozzafiato con Jorge, e tiene aperto il Mondiale, che si deciderà a Barcellona. Lo spagnolo resta ampiamente favorito, forte dei suoi 24 punti di vantaggio, ma guai a dareper spacciato. ORDINE DI ARRIVO CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATAGPPECCO, voto 10 – Non poteva fare meglio il ducatista, che vince uno splendido duello cone conquista la decima vittoria della stagione. Restano i rimpianti per un Mondiale che salvo sorprese a Barcellona perderà, masi conferma gara dopo gara uno dei piloti più talentuosi in circolazione e continua ad aggiungere trofei al suo palmarés.