Oasport.it - Milan, Juventus e Bologna vincono negli anticipi di Serie A. Savona e Orsolini in gol

Oggi si sono disputati trevalidi per l’undicesima giornata dellaA, caratterizzati da due vittorie in trasferta e un successo tra le mura amiche. Ilsi è imposto sul campo del Monza per 1-0 grazie alla stoccata di Reijnders al 43?, laha avuto la meglio sul campo dell’Udinese per 2-0 con l’autogol di Okoye al 19? e il sigillo dial 37?, ilha fatto festa in casa regolando il Lecce per 1-0 con il gol diall’85mo minuto. Laè tornata alla vittoria dopo due pareggi consecutivi e ha provvisoriamente agganciato l’Inter al secondo posto a quota 21 punti, a -4 dalla capolista Napoli: domani i neroazzurri ospiteranno il Venezia, mentre i partenopei se la dovranno vedere con l’Atalanta al Maradona.