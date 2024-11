La rosa della vendetta anticipazioni del 10 novembre

Leggi tutto su Serietvinpillole.it

Ladel 10Dopo la sospensioneserie turca Segreti di famiglia da parte di Mediaset, che andava in onda la domenica in prima serata, il palinsesto è stato rinnovato con una nuova serie turca: La. Tuttavia, Segreti di famiglia riprende in day time alle 14:10 dall’11, sostituendo Endless Love, che sarà invece spostato alla sera. Questa serie ha come protagonista Murat Unalmis, già noto al pubblico. Sarà interessante vedere come si evolveranno le vicende dei nostri personaggi preferiti. Gli episodi sono disponibili anche su Mediaset Infinity. Ladel 10Gara rivela la sua vera identità a Gulcemal, confessando di chiamarsi Firuze e di essere la madre di Deva. Gulcemal, ferito dalla rivelazione, le consegna del denaro e la caccia di casa.