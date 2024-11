Formiche.net - Cultura, bene il taglio alle dotazioni ma… Scrive Monti

Leggi tutto su Formiche.net

È chiaro che la manovra 2025 ha lasciato un po’ di amaro in bocca a tutti coloro che, in ambitole, hanno riscontrato ilal ministero della. Il famosodel 5% a tutte leattribuite ai singoli ministeri è stato analizzato con puntualità dalla stampa di settore, che ha evidenziato come la maggior parte dei decrementi sia stata riservata alla missione di Tutela del Patrimoniole, con tagli minori per lo spettacolo dal vivo, alla tutela dei beni archeologici, fino a coinvolgere, in buona sostanza, tutti i principali programmi del dicastero. Puntuale la reazione degli operatori, con argomentazioni che spaziano dalla rilevanza dellasotto il profilo sociale, fino a dimensioni più prettamente operative che invece si interrogano sul rapporto tra le attività richieste e le risorse disponibili.