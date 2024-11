Ilveggente.it - Napoli-Atalanta, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

è una partita valida per l’undicesima giornata diA e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie,, diretta tv,. Ildi Antonio Conte ha superato brillantemente anche l’esame Milan, primo test di un certo livello dopo quattro partite contro squadre che hanno come obiettivo la salvezza (Monza, Como, Empoli e Lecce). Gli azzurri nel turno infrasettimanale a San Siro si sono confermati cinici e chirurgici, indirizzando il match con Lukaku dopo 5? e raddoppiando a fine primo tempo con un bellissimo gol di Kvaratskhelia (0-2).A: tv,– Il Veggente (Ansa)Quinta vittoria consecutiva e quarto clean sheet nelle ultime cinque giornate per una squadra che da martedì scorso vanta anche la miglior difesa del torneo (5 gol subiti in 10 partite).