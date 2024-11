Lanazione.it - “Mi piazzo in banca e non se ne parla più” al Moderno di Tegoleto

Arezzo, 2 novembre 2024 – Nell’ambito del XXV Concorso di Teatro Amatoriale la Compagnia Teatrale Micromega di Verona domenica 3 novembre, alle ore 16, porterà sul palco del Teatrodilo spettacolo “Miine non se nepiù” con adattamento e regia di Matteo Spiazzi. Si tratta di una commedia brillante chedel “sogno del posto fisso”. Siamo in una Milano anni '70 dove Gustavo Riva cerca disperatamente lavoro e un giorno ha un'illuminazione: per strada si ritrova ad aiutare dei lavoranti di una ditta di trasporto e con sua sorpresa viene poi pagato; da quell'episodio si scatena una serie di eventi inarrestabili che dopo diversi colpi di scena porteranno ad un imprevedibile finale. Il testo è frizzante e comico pur trattando argomenti quali la crisi e il lavoro. L'ambientazione è volutamente anni '70 post “crisi energetica”.