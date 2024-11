Metropolitanmagazine.it - La nuova “brown sugar mani” di Hailey Bieber è il trend nail perfetto per l’autunno

Quando si parla di tendenzecure,non sbaglia un colpo. Dopo il successo delle sue “glazed donuts”, che hanno letteralmente fatto impazzire i social,ha continuato a ispirare look stagionali come le “candy canes” per Natale e le “strawberry glazeds” in primavera. Ora, per-inverno, la star propone unacure calda e accogliente che già sta diventando virale: la. Laè l’ultima tendenza ispirata aldiPubblicato sul profilo Instagram di Rhode, il brand di bellezza di, l’ultimo look sfoggia un’intensa tonalità miele-bronzo che ricorda i toni avvolgenti dello zucchero di canna.