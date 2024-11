Napolipiu.com - Koulibaly: “Il Napoli mi ha dato tanto, mai più in Serie A per rispetto”

L’ex difensore azzurro racconta il suo amore per la città e svela i motivi della sua scelta Il legame tra Kalidouresta indissolubile, nonostante la distanza. Il difensore senegalese, oggi all’Al Hilal, ha aperto il suo cuore in un’intervista esclusiva a SportMediaset, rivelando dettagli significativi sul suo rapporto con la città partenopea. “Sono davvero felice per il“, esordisce, manifestando subito il suo attaccamento agli azzurri. “Ho in programma di tornare al Maradona a dicembre, durante la pausa del campionato saudita. Non vedo l’ora di riabbracciare tutti”. L’ex comandante della difesa azzurra fa poi una rivelazione importante sul suo futuro: “Il mio tempo inA è finito. Ilmi hae proprio perho deciso di non tornare più nel campionato italiano”.