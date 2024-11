Ilrestodelcarlino.it - Il divulgatore Lombroso: “Le mie previsioni sui social anche per stendere il bucato. Così spiego il meteo a tutti”

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Modena, 2 novembre 2024 – L’uomo che per mestiere guarda dentro le nuvole non si affida solo alle formule e alle statistiche, ma osserva l’ambiente con uno sguardo che sta a metà strada tra il filosofo e il saggio. Luca, in servizio all’Osservatorio geofisico del dipartimento di ingegneria di Unimore, è ilrologo che illustra ledel tempo in tv (Rai 3) e suicome fossero uno show. Unnato, una star del sole e della pioggia. Luca, cosa voleva fare da grande? “Da bambino ero convinto di fare il ferroviere, ero affascinato dai treni e dall’idea di viaggiare per mestiere. Avevo pensatodi entrare in qualche progetto per il nucleare. Poi mi sono appassionato allarologia durante gli studi tecnici, all’istituto F. Corni di Modena”.