Il 5 novembre il seminario ASviS al Forum mondiale dell’Ocse sul benessere

Con l’evento a Roma, moderato da Enrico Giovannini, si intende dare seguito alla firma del Patto sul Futuro, con una riflessione sul tema del superamento del Pil nella valutazione dei progressi sullo sviluppo sostenibile. di Milos Skakal Come realizzare l’Azione 53 del Patto sul Futuro, il documento emerso dal Vertice Onu sul Futuro organizzato a settembre, che prevede lo sviluppo di un quadro per valutare i progressi sullo sviluppo sostenibile andando oltre il tradizionale parametro del Pil. Questa la questione al centro del“Measuring progress on sustainable development and going Beyond Gdp: Next Steps after the UN Summit of the Future” organizzato dall’il 5alle 8.00 nell’ambito del, che si terrà a Roma dal 4 al 6, per discutere di come realizzare e adottare nuovi parametri di misurazione del