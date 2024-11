Cityrumors.it - Caso Sangiuliano-Boccia, è giallo sulla ferita inferta all’ex ministro

Leggi tutto su Cityrumors.it

Nell’intervista all’imprenditrice in tv lei stessa non riesce a fare chiarezza su quanto è avvenuto in testanumero uno del Mic Maria Rosariaè tornata a far parlare di sé. E in modo completamente diverso rispetto a quanto avesse fatto prima. Durante la sua seconda presenza a Piazza Pulita, l‘imprenditrice di Pompei, non è riuscita a fare chiarezzafamosadella Cultura. Nell’intervista a Piazza Pulita Maria Rosarianon ha fatto chiarezza(Ansa Foto) Cityrumors.itUnadi cui si è parlato tanto e a causa della quale, la donna, che ha fatto dimettere il, è accusata di aggressione, visto che avrebbe provocato una lesione allo stesso Gennaroche l’ha denunciata anche per questo motivo, a parte tutto il rsto.