Anteprima24.it - Benevento 5, Arvonio non basta: la Roma vince di rimonta 4-1

Tempo di lettura: 4 minutiIl cuore oltre l’ostacolo non èto. Il GG Team Wear5 sogna il colpaccio in casa dellae cede il passo nella ripresa dicontro la1927 dopo una gara molto tirata. Non èto il primo gol diin serie A che ha stappato l’incontro, i giallorossi cedono il passo per 4-1 ai padroni di casa. Tegola Milucci: espulso, salterà la prossima gara interna contro l’Active Network. VANTAGGIO INIZIALE – Centonze è senza Lolo Suazo infortunato ma con Xitao al debutto e Carabellese: i due, insieme a Matheus, Guerra e De Crescenzo vanno a formare lo starting five iniziale giallorosso. I padroni di casa ci provano subito: Avellino viene fermato da Matheus. Al 3’ clamorosa occasione per la: Marcelinho serve Dimas sul secondo palo ma il numero settantasette cicca la palla in maniera incredibile a porta vuota.