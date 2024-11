Gaeta.it - Arrestato un uomo per favoreggiamento all’immigrazione clandestina nella provincia di Gorizia

Leggi tutto su Gaeta.it

Facebook WhatsApp Twitter Un ucraino di 25 anni è statodalla Polizia dimattinata di martedì, accusato di aver facilitato l’ingresso illegale di quattro cittadini siriani attraverso la linea di confine tra Italia e Slovenia. L’operazione ha messo in luce un traffico di migranti che sta preoccupando le autorità locali, mentre la situazione nei paesi di origine continua a spingere molte persone a cercare rifugio in Europa. Fermato un veicolo sospetto in centro città La situazione si è scatenata durante una normale attività di pattugliamento della Questura. Una Volante, mentre controllava il territorio, ha notato un’auto di grossa cilindrata con targa estera che procedeva a forte velocità verso il centro di