Oasport.it - Pattinaggio artistico: bella prova di Conti-Macii al Grand Prix de France. Gli azzurri secondi dopo lo short

(Oasport.it - venerdì 1 novembre 2024)e prestazione di Sara-Niccolònelloprogram delle coppie, ultimo segmento della prima giornata valida per ilde, terzo appuntamento del circuito ISU2024-2025 in scena questo fine settimana sul ghiaccio di Angers. Gli, grazie a un programma molto pulito, si sono accomodati in seconda posizione attestandosi nuovamente sopra l’importante quota dei settanta punti. Si tratta di segnali estremamente incoraggianti per gli allievi di Barbara Luoni, bravissimi ad aprire lastampando un triplo twist chiamato di livello 4 (unicum della gara), per poi passare in rassegna il triplo rittberger lanciato e un triplo salchow in parallelo, piatto forte della casa, eseguito senza patema alcuno.