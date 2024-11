Gaeta.it - Il Tar respinge il ricorso della Srl Bubbi: Santa Marinella difende le proprie spiagge

Il recente pronunciamento del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha bloccato il tentativoSrldi ottenere l'annullamento delle proroghe delle concessioni balneari a. Questo esito che aleggiava nell'aria ha scatenato le reazioni del sindaco Pietro Tidei, il quale ha garantito che il Comunerà strenuamente lecontro le speculazioni. L'ordinanza del TAR, emessa il 29 ottobre 2024, sembra consolidare la sicurezza delle concessioni balneari fino al 2033. La decisione del tar e le sue implicazioni Il Tribunale ha esaminato la domanda di sospensiva avanzata dalla Srle ha deciso dirla, affermando che non sussistono i presupposti per considerare imminenti i rischi di danno irreparabile per la società.