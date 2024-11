Universalmovies.it - Gen V | Tanti nuovi attori per il cast della Stagione 2

(Universalmovies.it - venerdì 1 novembre 2024)- Amazon MGM Studios ha annunciato l’ingaggio di una serie diper la2 di Gen V, spin-off dello show di successo The Boys. Le ripresesecondadi Gen V sono attualmente in corso, ed a quanto pare potranno contare anche su Keeya King (Yellowjackets), Stephen Kalyn (Warrior Strong), Julia Knope (In The Dark), Stacey McGunnigle (This Hour Has 22 Minutes), Tait Fletcher (The Mandalorian), Wyatt Dorion (Eerie Hall) e Georgie Murphy (Accused). Deadline, che ha offerto questo aggiornamento suling, non ha aggiunto dettagli sui ruoli degli. Come oramai tristemente noto, lo scorso marzo la produzioneserie ha dovuto dire addio a Chance Perdomo, giovanissimo attore scomparso prematuramente a seguito di un incidente con la sua moto (qui la notizia nel dettaglio).