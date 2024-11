Ultimouomo.com - Cricket, globalizzazione, colonialismo

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ultimouomo.com: Pubblichiamo un estratto di "Corpi che contano", il nuovo libro di Nadeesha Uyangoda edito da 66thand2nd. Se volete comprarlo, potete farlo cliccando qui. Tre pali, una palla bianca, una mazza e un gruppetto di ragazzini che giocavano asu una strada asfaltata e leggermente in salita. Io, in quanto femmina, non ero ammessa a quelle prime esperienze di cameratismo maschile, e li guardavo lanciare, colpire, correre, afferrare oltre il cancello di casa, con invidia. I maschi parlavano una lingua diversa quando stavano tra di loro, e la distanza mi consentiva di sentirli senza che il loro linguaggio fosse inibito dalla mia presenza. Non doveva fare caldissimo, quel giorno del 1996 a Lahore.